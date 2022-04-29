«Ъ»: АП будет следить за подарками чиновникам

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Юбилей Думы. Нижневартовск, подарок, презент, подстаканник
В администрации президента будут следить за имуществом чиновников с помощью новой системы Фото:

Новая информационная система «Посейдон», которая появится у администрации президента, будет отслеживать подарки чиновников. Это позволит выявлять коррупционеров.

Прототип системы уже работает, но большинство чиновников сдает справки о доходах в бумажном виде. «Новая ГИС „Посейдон“ не только упростит этот процесс, но и позволит решать более сложные задачи — например, отслеживать получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов», — пишет «Коммерсант».

Планируется анализировать информацию о доходах и имуществе чиновников. Данные для программы будут предоставлять в Центробанк частные и государственные программы, а также различные фонды.

Поручение о создании «Посейдона» подписал президент РФ Владимир Путин в середине апреля. Систему создали для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Координатором системы будет администрация президента, а оператором Федеральная служба охраны ФСО, Минтруд будет помогать в использовании системы, пишет RT. Создание такого инструмента стало важным шагом для «оздоровления» России и поможет в борьбе с коррупцией, считает политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, передает «Федеральное агентство новостей».

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Новая информационная система «Посейдон», которая появится у администрации президента, будет отслеживать подарки чиновников. Это позволит выявлять коррупционеров. Прототип системы уже работает, но большинство чиновников сдает справки о доходах в бумажном виде. «Новая ГИС „Посейдон“ не только упростит этот процесс, но и позволит решать более сложные задачи — например, отслеживать получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов», — пишет «Коммерсант». Планируется анализировать информацию о доходах и имуществе чиновников. Данные для программы будут предоставлять в Центробанк частные и государственные программы, а также различные фонды. Поручение о создании «Посейдона» подписал президент РФ Владимир Путин в середине апреля. Систему создали для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Координатором системы будет администрация президента, а оператором Федеральная служба охраны ФСО, Минтруд будет помогать в использовании системы, пишет RT. Создание такого инструмента стало важным шагом для «оздоровления» России и поможет в борьбе с коррупцией, считает политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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