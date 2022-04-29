«Ъ»: АП будет следить за подарками чиновникам

29 апреля 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

В администрации президента будут следить за имуществом чиновников с помощью новой системы Фото: Александр Елизаров © URA.RU Новая информационная система «Посейдон», которая появится у администрации президента, будет отслеживать подарки чиновников. Это позволит выявлять коррупционеров. Прототип системы уже работает, но большинство чиновников сдает справки о доходах в бумажном виде. «Новая ГИС „Посейдон“ не только упростит этот процесс, но и позволит решать более сложные задачи — например, отслеживать получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов», — пишет « Коммерсант ». Планируется анализировать информацию о доходах и имуществе чиновников. Данные для программы будут предоставлять в Центробанк частные и государственные программы, а также различные фонды. Поручение о создании «Посейдона» подписал президент РФ Владимир Путин в середине апреля. Систему создали для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Координатором системы будет администрация президента, а оператором Федеральная служба охраны ФСО, Минтруд будет помогать в использовании системы, пишет RT. Создание такого инструмента стало важным шагом для «оздоровления» России и поможет в борьбе с коррупцией, считает политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, передает «Федеральное агентство новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Новая информационная система «Посейдон», которая появится у администрации президента, будет отслеживать подарки чиновников. Это позволит выявлять коррупционеров. Прототип системы уже работает, но большинство чиновников сдает справки о доходах в бумажном виде. «Новая ГИС „Посейдон“ не только упростит этот процесс, но и позволит решать более сложные задачи — например, отслеживать получение чиновниками подарков и возможные ситуации конфликта интересов», — пишет «Коммерсант». Планируется анализировать информацию о доходах и имуществе чиновников. Данные для программы будут предоставлять в Центробанк частные и государственные программы, а также различные фонды. Поручение о создании «Посейдона» подписал президент РФ Владимир Путин в середине апреля. Систему создали для повышения эффективности борьбы с коррупцией. Координатором системы будет администрация президента, а оператором Федеральная служба охраны ФСО, Минтруд будет помогать в использовании системы, пишет RT. Создание такого инструмента стало важным шагом для «оздоровления» России и поможет в борьбе с коррупцией, считает политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, передает «Федеральное агентство новостей».