Рейсы из Кольцово на Дальний Восток станут ежедневными

29 апреля 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

«Уральские авиалинии» начнут ежедневно летать из Екатеринбурга в Хабаровск с 20 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Хабаровск с 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале. «С 20 мая [самолеты «Уральских авиалиний будут] летать по маршруту Екатеринбург — Хабаровск ежедневно (кроме 23 и 30 мая)», — говорится в сообщении. Стоимость субсидированных билетов для многодетных семей, студентов, пенсионеров и иных граждан с льготами составит 6200 рублей. Для детей от 2 до 12 лет от этой суммы будет сделана дополнительная скидка в 25%. Ранее «Уральские авиалинии» объявили специальное предложение для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Для них перелеты на все российские направления с 3 по 12 мая будет бесплатными. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Хабаровск с 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале. «С 20 мая [самолеты «Уральских авиалиний будут] летать по маршруту Екатеринбург — Хабаровск ежедневно (кроме 23 и 30 мая)», — говорится в сообщении. Стоимость субсидированных билетов для многодетных семей, студентов, пенсионеров и иных граждан с льготами составит 6200 рублей. Для детей от 2 до 12 лет от этой суммы будет сделана дополнительная скидка в 25%. Ранее «Уральские авиалинии» объявили специальное предложение для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Для них перелеты на все российские направления с 3 по 12 мая будет бесплатными.