Управляющие компании Чусового отказываются от проблемного дома Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В городе Чусовой Пермского края рухнула часть стены жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Школьная. Об этом URA.RU рассказал один из очевидцев случившегося Александр Аннакулиев. По его словам, дом признан аварийным, поэтому управляющие компании отказываются брать его на обслуживание.

«В доме, несмотря на то, что он признан аварийным, живут люди, в основном, пенсионеры. Управляющие компании его бросили. Дом весь в трещинах, коммуникации гнилые, места общего пользования в ужасном состоянии», — пояснил Аннакулиев.

В пресс-службе администрации Чусового подтвердили информацию о состоянии дома, заверив, что ремонт будет произведен до конца мая. «Управляющие компании отказываются от указанного дома, так как большинство жителей не платят „коммуналку“. Администрация округа планирует произвести ремонт стены до конца мая. Сейчас идет расчет стоимости затрат на проведение ремонта», — пояснили в мэрии.

В администрации Чусового также добавили, что указанный дом признан аварийным после 1 января 2017 года. Сейчас в округе расселяют аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. Со своей стороны в мэрии предложили гражданам переехать из проблемного дома в маневренный фонд, который готовы предоставить чиновники.

Дом №24 по улице Школьная признан аварийным, но в нем продолжают жить люди Фото предоставлено Александром Аннакулиевым