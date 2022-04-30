В Нижневартовске отремонтируют 6 улиц

01 мая 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Ремонт пройдет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске определены подрядчики, которые будут ремонтировать дороги города в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт планируется на шести участках дорог, сообщили в пресс-службе администрации города. «Наш город в реализации нацпроекта принимает участие с 2019 года. За это время в общей сложности отремонтировано почти 44 км городских дорог. Особое внимание уделяет качеству проводимых дорожниками мероприятий», — рассказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Так, в городе планируют отремонтировать улицу Маршала Жукова, Мира, Зимнюю, Декабристов и Школьную, а также участок дороги от улицы 15П до улицы Маршала Жукова. Ремонт дорог на особом контроле у городских властей. Ранее жители Нижневартовска жаловались на плохое качество дорог. Каждый год весной дорожные службы начинают аварийный ремонт выбоин, появившихся после того, как с дорог сошел снег. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Нижневартовске определены подрядчики, которые будут ремонтировать дороги города в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт планируется на шести участках дорог, сообщили в пресс-службе администрации города. «Наш город в реализации нацпроекта принимает участие с 2019 года. За это время в общей сложности отремонтировано почти 44 км городских дорог. Особое внимание уделяет качеству проводимых дорожниками мероприятий», — рассказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Так, в городе планируют отремонтировать улицу Маршала Жукова, Мира, Зимнюю, Декабристов и Школьную, а также участок дороги от улицы 15П до улицы Маршала Жукова. Ремонт дорог на особом контроле у городских властей. Ранее жители Нижневартовска жаловались на плохое качество дорог. Каждый год весной дорожные службы начинают аварийный ремонт выбоин, появившихся после того, как с дорог сошел снег.