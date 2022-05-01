Стала известна дата проведения популярного пермского фестиваля

Старт «Небесной ярмарки» запланирован на начало июня Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Двадцатый международынй фестиваль воздухоплавания пройдет в Кунгуре (Пермский край) с 26 июня по 3 июля. На официальном сайте «Небесной ярмарки» указано, что открытие запланировано на 20.00, а награждение победителей пройдет через 7 дней в 18:00.

«Эти сведения в разговоре с „Новым компаньоном“ подтвердил председатель Федерации воздухоплавательного спорта Пермского края Андрей Вертипрахов», — написано на сайте издания. При этом Вертипрахов уточнил, что программа находится в стадии формирования. Корреспондентам URA.RU, на момент публикации, информацию подтвердить не удалось, в оргкомитет отправлен запрос.

Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» каждый год собирает в Кунгуре более 50 тысяч зрителей. Примерно половина из них — это гости из других регионов России, остальные приезжают со всего мира.

URA.RU писало о том, что фестиваль в прошлом году проводился только в формате спортивных игр, без массовых зрителей. А в 2020 году из-за пандемии его сначала перенесли на начало августа, а затем и вовсе отменили.