Пермские бизнесмены заявили о риске роста цен на воду в автоматах

Цены на воду могут повыситься из-за стоимости услуг банковских посредников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермские вендинговые компании обратились в Центробанк РФ с просьбой разобраться в процедуре проведения бесконтактных платежей. Предприниматели жалуются на резкое повышение комиссии при эквайринге, то есть оплате банковскими картами. Из-за этого бизнесмены намерены повысить цену на воду в уличных водоматах.

Как рассказала корреспонденту URA.RU предприниматель Наталья Вяткина, причина заключается в удорожании комиссии за услуги процессинговых центров, проводящих платежи. «На нашем оборудовании есть терминалы для оплаты картами. „Фирмы-прокладки“ раньше брали комиссию в 2,5%, а сейчас повысили ее до 16%. В результате работаем себе в убыток, придется серьезно повышать цены», — добавила Вяткина.

По решению Центробанка, банковская комиссия за эквайринг с 18 апреля по 31 августа 2022 года для продавцов и производителей социально значимых товаров не должна превышать 1%. По мнению ЦБ, это позволит бизнесу снизить издержки и перестроить логистику и процессы в условиях санкций.

При этом запрет ЦБ на повышение комиссии не действует на банковских посредников, говорят бизнесмены. «Просим дать разъяснения о законности и обоснованности увеличения стоимости услуг по приему оплаты картами для организации-продавца и принять меры», — сообщается в их обращении.

Под документом поставили подписи более 20 пермских предпринимателей. Коллективные письма также направлены в Минфин РФ и российский Минпромторг.

После начала спецоперации на Украине США и страны Евросоюза ввели санкции против России. Под санкционный удар попали многие предприятия и банки. В связи с этим, правительством страны предпринят ряд дополнительных мер по поддержке бизнеса и финансового сектора. Президент Владимир Путин заявил, что санкции открывают для российской экономики новые возможности.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам