Ветеран НАТО: США через Исландию следят за российским флотом

США используют военную базу в Кеблавике, в Исландии, для слежки за российским Военно-морским флотом. Об этом написал военный журналист, ветеран НАТО Ставрос Атламазоглу в американском издании 19Fortyfive.
«В настоящее время военно-морская авиабаза в Кеблавике играет важную роль в наблюдении за Северным флотом, крупнейшим соединением ВМФ России, на долю которого приходится примерно 75% военно-морской мощи РФ», — пишет Атламазоглу. Военный эксперт также отметил, что во времена холодной войны авиабазу использовали для охоты на советские атомные подводные лодки в Атлантическом океане. В апреле США провели там учения с союзниками по НАТО.
НАТО проводили военно-морские учения в Северной Атлантике в 2020 году. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, это свидетельствует о том, что США возродили Второй флот. Это ответ НАТО на то, что Россия обновила свой атомный подводный флот и поддерживает суверенитет над Арктикой, напоминает телеканал 360.
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