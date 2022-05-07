В Свердловской области иномарка сбила школьника на велосипеде

Водитель иномарки сбил 13-летнего подростка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Полевском (Свердловская область) девушка за рулем Nissan сбила 13-летнего мальчика на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель велосипеда двигаясь по улице Белинского, со стороны Шевченко в сторону Чехова при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу автомобилю „Ниссан“, который двигался по главной дороге», — заявили в пресс-службе ведомства.

Девушка пояснила полицейским, что подросток на велосипеде выехал слишком резко, столкновения избежать не удалось. Для девушки авария с подростком стала первым случаем нарушения ПДД за 11 лет водительского стажа. После ДТП мальчика доставили в ДГКБ №9 города Екатеринбурга с различными травмами.

Ранее URA.RU сообщало о 15-летнем подростке, которого сбили на улице Ильича в Екатеринбурге. Также мы рассказывали о девочке на электросамокате, попавшей в ДТП на пешеходном переходе.