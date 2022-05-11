Пермские метеорологи предупреждают о предстоящих заморозках

В Прикамье ночь на 12 мая станет самой холодной на неделе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 12 мая температуры воздуха в Пермском крае может опуститься до нуля градусов. Данные опубликованы пермским научно-популярным метеопроектом «Метеоролог и я».

«Предстоящей ночью в Пермском крае ожидаемая температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В южной половине региона при прояснениях возможно понижение температуры воздуха до 0 градусов Цельсия или чуть ниже», — говорится в сообщении синоптиков в соцсети «ВКонтакте».

Ранее жителей Прикамья предупреждали о сильном и порывистом ветре до 18 метров в секунду. В домах следует закрыть окна, убрать с незастекленных балконов легкие и хрупкие предметы. На улице не стоит находиться рядом с рекламными конструкциями, вывесками и дорожными знаками. URA.RU уже писало, что установившаяся сухая и солнечная погода испортилась в ночь на 11 мая, в регион пришли дожди.