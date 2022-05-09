В Пермском крае МЧС предупредило о сильном ветре Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Главное управление МЧС по Пермскому краю сообщило, что 11 и 12 мая в Пермском крае ожидается местами порывистый ветер до 18 метров в секунду. Информация появилась на сайте пермского краевого управления.

«11 — 12 мая на территории Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями. <…> днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный 7—12 м/с, в отдельных районах порывы 15—18 м/c», — говорится в предупреждении. Также спасатели дают несколько советов для граждан, как вести себя в сильную ветреную погоду.

В домах следует при сильном ветре закрыть плотно окна, убрать с незастекленных балконов свободно размещенные легкие предметы. На улице не стоит находиться рядом с рекламными конструкциями, вывесками и дорожными знаками. Также следует обходить стройки с плохо закрепленными элементами кровли. Водителям не следует парковать транспорт под деревьями — ветер может поломать ветки, которые упадут на автомобили.

Ранее URA.RU сообщало, что в День Победы в Пермском крае потеплеет. В минувшие выходные воздух прогревался до +20°С.