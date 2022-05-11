Челябинский школьник попал в больницу после удара от сверстника

В обстоятельствах разбирается полиция Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте сотрудники полиции устанавливают обстоятельства получения травм головы учеником четвертого класса. Мальчика ударил сверстник из-за отказа поделиться чипсами с ним и его друзьями, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт инцидента подтвердили.

«Пострадавший шел по улице Тульская в Златоусте 6 мая, к нему подошли трое ровесников и стали искать предлоги завязать потасовку, в частности, предложили отдать им чипсы. В ходе конфликта один из троих малолетних хулиганов ударил пострадавшего, тот упал и сильно ударился головой. Ребенок в больнице с переломом стенки орбиты глаза и сотрясением головного мозга», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что конфликт произошел между школьниками 2010 и 2011 года рождения. В результате ссоры мальчик 2011 года рождения был госпитализирован. Полицейскими установлены все участники конфликта, опрашиваются педагоги, родители. Сотрудники полиции выяснили, что семьи благополучные, в поле зрения полиции ранее не попадали.