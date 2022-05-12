В Пермском крае простились с погибшим на Украине контрактником

В деревне Ишимово Бардымского муниципального округа (Пермский край) простились с земляком Эльвиром Зимасовым. Молодой человек погиб во время спецоперации на Украине, сообщает администрация Бардымского муниципального округа.
«Сегодня 12 мая простились и предали родной земле героически погибшего на специальной военной операции на Украине нашего земляка Зимасова Эльвира Ильфатовича», — сообщается в паблике администрации в соцсетях. Ранее Бардымская администрация сообщила о смерти военнослужащего.
Зимасов окончил пермский госуниверситет (ПГНИУ) в 2021 году. Потом поступил на военную службу по контракту. Сообщается, что пермяк погиб 6 марта. Ему было 22 года. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Отмечалось, что приоритетом для российских войск являются уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и минимизация жертв среди мирного населения.
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В деревне Ишимово Бардымского муниципального округа (Пермский край) простились с земляком Эльвиром Зимасовым. Молодой человек погиб во время спецоперации на Украине, сообщает администрация Бардымского муниципального округа. «Сегодня 12 мая простились и предали родной земле героически погибшего на специальной военной операции на Украине нашего земляка Зимасова Эльвира Ильфатовича», — сообщается в паблике администрации в соцсетях. Ранее Бардымская администрация сообщила о смерти военнослужащего. Зимасов окончил пермский госуниверситет (ПГНИУ) в 2021 году. Потом поступил на военную службу по контракту. Сообщается, что пермяк погиб 6 марта. Ему было 22 года. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Отмечалось, что приоритетом для российских войск являются уничтожение военной инфраструктуры ВСУ и минимизация жертв среди мирного населения.