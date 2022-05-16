Беженцам с Донбасса бесплатно покажут мюзиклы в Екатеринбурге

Жители Донецкой и Луганской народной республик смогут бесплатно посетить спектакли в театре музыкальной комедии в Екатеринбурге в рамках благотворительной акции «Открытый занавес». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
«Жители ДНР и ЛНР могут бесплатно посещать спектакли [в театре музкомедия в Екатеринбурге]. В рамках акции уже состоялась первая постановка, на которую пришли люди, вынужденно покинувшие свою Родину», — говорится в сообщении.
В рамках благотворительной акции покажут представления из классического репертуара театра. Первая постановка состоялась 16 мая, беженцам показывали оперетту «Сильва». Бесплатные спектакли для беженцев ЛДНР также покажут 19 (оперетта «Герцогиня из Чикаго»), 20 (мюзикл «Боккаччо») и 31 (оперетта «Летучая мышь») мая.
На территории Донецкой и Луганской народных республик проходит спецоперация РФ. Целью этой операции является денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территории Донбасса от блокадного режима. По причине ежедневных обстрелов со стороны ВСУ мирные жители ЛДНР были вынуждены бежать в Россию.
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Жители Донецкой и Луганской народной республик смогут бесплатно посетить спектакли в театре музыкальной комедии в Екатеринбурге в рамках благотворительной акции «Открытый занавес». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. «Жители ДНР и ЛНР могут бесплатно посещать спектакли [в театре музкомедия в Екатеринбурге]. В рамках акции уже состоялась первая постановка, на которую пришли люди, вынужденно покинувшие свою Родину», — говорится в сообщении. В рамках благотворительной акции покажут представления из классического репертуара театра. Первая постановка состоялась 16 мая, беженцам показывали оперетту «Сильва». Бесплатные спектакли для беженцев ЛДНР также покажут 19 (оперетта «Герцогиня из Чикаго»), 20 (мюзикл «Боккаччо») и 31 (оперетта «Летучая мышь») мая. На территории Донецкой и Луганской народных республик проходит спецоперация РФ. Целью этой операции является денацификация и демилитаризация Украины, а также освобождение территории Донбасса от блокадного режима. По причине ежедневных обстрелов со стороны ВСУ мирные жители ЛДНР были вынуждены бежать в Россию.