Рабочие пермского завода лишились обеда из-за закрытых столовых

17 мая 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Из-за закрытых столовых рабочие завода остались без обеда Фото: Анна Майорова © URA.RU На предприятии АО «ОДК — Пермские моторы» сегодня закрылись все столовые. В результате их услугами не смогли воспользоваться сотрудники, вышедшие на утреннюю смену. «Те, кто хотел пообедать, пошли в столовые к соседям, на „Авиадвигатель“ и „Протон-ПМ“. Причем при питании в „своих“ столовых предусмотрена компенсация от предприятия, а сегодня люди были вынуждены обедать за свои деньги», — рассказал изданию «Коммерсант-Прикамье» один из сотрудников завода. По данным издания, закрытие столовых связано с конфликтом двух компаний-подрядчиков. Организацией питания в «ОДК-ПМ» занимается пермская компания «Комбинат питания» — субподрядчик столичной фирмы «РТ-питание». По словам директора комбината Татьяны Черкасовой, она предъявила москвичам претензии о погашении долга. После этого ей и ее сотрудникам закрыли доступ на завод. Черкасова, в свою очередь, приостановила работу столовых. Как сообщил URA.RU один из сотрудников предприятия, из-за закрытия столовых, на заводе на час сократили рабочую смену. В пресс-службе «ОДК-ПМ» корреспонденту агентства не отвечали на телефонные звонки.

На предприятии АО «ОДК — Пермские моторы» сегодня закрылись все столовые. В результате их услугами не смогли воспользоваться сотрудники, вышедшие на утреннюю смену. «Те, кто хотел пообедать, пошли в столовые к соседям, на „Авиадвигатель“ и „Протон-ПМ“. Причем при питании в „своих“ столовых предусмотрена компенсация от предприятия, а сегодня люди были вынуждены обедать за свои деньги», — рассказал изданию «Коммерсант-Прикамье» один из сотрудников завода. По данным издания, закрытие столовых связано с конфликтом двух компаний-подрядчиков. Организацией питания в «ОДК-ПМ» занимается пермская компания «Комбинат питания» — субподрядчик столичной фирмы «РТ-питание». По словам директора комбината Татьяны Черкасовой, она предъявила москвичам претензии о погашении долга. После этого ей и ее сотрудникам закрыли доступ на завод. Черкасова, в свою очередь, приостановила работу столовых. Как сообщил URA.RU один из сотрудников предприятия, из-за закрытия столовых, на заводе на час сократили рабочую смену. В пресс-службе «ОДК-ПМ» корреспонденту агентства не отвечали на телефонные звонки.