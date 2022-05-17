СМИ: в отношении «золотой судьи» Хахалевой завели уголовное дело

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Судебное заседание по избранию меры пресечения для Кокотеева Дмитрия. Курган, оглашение приговора, приговор, приговор суда, судья, суд, триколор, судебный процесс, герб россии, судебное дело
Судью уволили за свадьбу своей дочери за два миллиона долларов Фото:

В отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой завели уголовное дело. Ей вменяется две статьи: служебный подлог и мошенничество.

«В отношении экс-судьи Хахалевой возбуждено уголовное дело. Ей инкриминируют две статьи: мошенничество и служебный подлог», — сообщается в telegram-канале 112.

По данным канала, уголовное дело в отношении Хахалевой завели еще 7 февраля 2022 года. После этого судья попыталась обжаловать решение, однако в конечном итоге забрала заявление.

Скандальную известность Хахалевой принесла свадьба ее дочери, на которую судья пригласила звезд шоу-бизнеса и потратила на это два миллиона долларов. После этого Хахалеву лишили полномочий, а затем уволили. В дальнейшем она покинула Россию.

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В отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой завели уголовное дело. Ей вменяется две статьи: служебный подлог и мошенничество. «В отношении экс-судьи Хахалевой возбуждено уголовное дело. Ей инкриминируют две статьи: мошенничество и служебный подлог», — сообщается в telegram-канале 112. По данным канала, уголовное дело в отношении Хахалевой завели еще 7 февраля 2022 года. После этого судья попыталась обжаловать решение, однако в конечном итоге забрала заявление. Скандальную известность Хахалевой принесла свадьба ее дочери, на которую судья пригласила звезд шоу-бизнеса и потратила на это два миллиона долларов. После этого Хахалеву лишили полномочий, а затем уволили. В дальнейшем она покинула Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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