СМИ: в отношении «золотой судьи» Хахалевой завели уголовное дело

Судью уволили за свадьбу своей дочери за два миллиона долларов
В отношении бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой завели уголовное дело. Ей вменяется две статьи: служебный подлог и мошенничество.
«В отношении экс-судьи Хахалевой возбуждено уголовное дело. Ей инкриминируют две статьи: мошенничество и служебный подлог», — сообщается в telegram-канале 112.
По данным канала, уголовное дело в отношении Хахалевой завели еще 7 февраля 2022 года. После этого судья попыталась обжаловать решение, однако в конечном итоге забрала заявление.
Скандальную известность Хахалевой принесла свадьба ее дочери, на которую судья пригласила звезд шоу-бизнеса и потратила на это два миллиона долларов. После этого Хахалеву лишили полномочий, а затем уволили. В дальнейшем она покинула Россию.
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