На пермском заводе после скандала решили проблему со столовыми

Рабочие предприятия сегодня обедали бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На предприятии «ОДК-Пермские моторы» возобновили работу столовые. После инцидента с их закрытием, рабочие завода обедали бесплатно, рассказали URA.RU в пресс-службе госкорпорации Ростех.

«Функции компании, ответственной за организацию питания, выполняет компания „РТ-Питание“. Договор с предыдущим подрядчиком решено не продлевать в связи с неудовлетворительным качеством услуг и жалобами сотрудников», — сообщили в Ростехе.

Ранее организацией питания в «ОДК-ПМ» занималась пермская компания «Комбинат питания» — субподрядчик столичной фирмы «РТ-питание». По словам директора комбината Татьяны Черкасовой, она предъявила москвичам претензии о погашении долга. После этого ей и ее сотрудникам закрыли доступ на завод. Черкасова, в свою очередь, на один день приостановила работу столовых.