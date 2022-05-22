22 мая 2022
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20 мая 2022

Пермяки просят Следком РФ изолировать от общества экс-депутата ЗС

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Суд по делу об избиении DJ Smash. Пермь , телепнев александр
Инициативные пермяки просят правоохранительные органы обратить внимание на пермского политика Фото:

Жители Перми обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой принять необходимые меры в отношении депутата заксобрания города Александра Телепнева. Петиция размещена на сайте change.

«Александр Иванович, просим вас обратить внимание на ситуации в Перми, сложившуюся из-за террора, идущего от политика Телепнева. Не стоит ждать, пока он убьет человека. Если сейчас его не изолировать, рано или поздно это произойдет», — уверены авторы текста. Письмо было создано 5 дней назад. На момент публикации его подписали более 630 человек.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» из-за дебоша, который устроил в баре бывший пермский чиновник. URA.RU уже писало, что Телепнев, отбывший два года в колонии-поселении за избиение DJ Smash, под разными предлогами переносил визит в следственные органы МВД. Позже, он оплатил моральный вред потерпевшему бармену.

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Жители Перми обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой принять необходимые меры в отношении депутата заксобрания города Александра Телепнева. Петиция размещена на сайте change. «Александр Иванович, просим вас обратить внимание на ситуации в Перми, сложившуюся из-за террора, идущего от политика Телепнева. Не стоит ждать, пока он убьет человека. Если сейчас его не изолировать, рано или поздно это произойдет», — уверены авторы текста. Письмо было создано 5 дней назад. На момент публикации его подписали более 630 человек. Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» из-за дебоша, который устроил в баре бывший пермский чиновник. URA.RU уже писало, что Телепнев, отбывший два года в колонии-поселении за избиение DJ Smash, под разными предлогами переносил визит в следственные органы МВД. Позже, он оплатил моральный вред потерпевшему бармену.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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