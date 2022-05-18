Противники реновации в Екатеринбурге испортили план мэрии

19 мая 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Изначально в мэрии хотели выставить на аукцион все три участка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Екатеринбуржцы, выступавшие против реновации (официально — программы комплексного развития территорий, КРТ) на Эльмаше, в последний момент передумали. Мэрия пошла им навстречу и выставила на аукцион пока только два земельных участка, а не три, как планировалось изначально. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Одно постановление, подписанное мэром Алексеем Орловым 19 мая, касается квартала улицы Донбасской-переулков Черниговского-Суворовского. Первоначальная цена участка в 2,8 гектара — 614 тысяч рублей. Другое постановление — квартала улиц Шефской-Энтузиастов-Баумана (2,2 га). Его начальная цена — 514 тысяч рублей. По обоим участкам торги должны пройти до 2 июля. «Торги по третьему участку, на Краснофлотцев-Донской-Корепина-Шефской, откладываются. Жильцы одного из домов, которые голосовали против участия в реновации, изменили свое мнение. Администрация готова учесть их позицию. Документы переделают, дом внесут в список на КРТ», — поделился собеседник, не назвав адрес дома. В мэрии его слова подтвердили. Победившие в земельных аукционах девелоперы должны будут договориться с жильцами домов, подлежащих сносу. По условиям реновации, у каждого собственника будет выбор — получить от застройщика квартиру или денежную компенсацию. На Уралмаше по программе КРТ будут снесены 23 ветхих дома. На Эльмаше — 15 домов.

Екатеринбуржцы, выступавшие против реновации (официально — программы комплексного развития территорий, КРТ) на Эльмаше, в последний момент передумали. Мэрия пошла им навстречу и выставила на аукцион пока только два земельных участка, а не три, как планировалось изначально. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Одно постановление, подписанное мэром Алексеем Орловым 19 мая, касается квартала улицы Донбасской-переулков Черниговского-Суворовского. Первоначальная цена участка в 2,8 гектара — 614 тысяч рублей. Другое постановление — квартала улиц Шефской-Энтузиастов-Баумана (2,2 га). Его начальная цена — 514 тысяч рублей. По обоим участкам торги должны пройти до 2 июля. «Торги по третьему участку, на Краснофлотцев-Донской-Корепина-Шефской, откладываются. Жильцы одного из домов, которые голосовали против участия в реновации, изменили свое мнение. Администрация готова учесть их позицию. Документы переделают, дом внесут в список на КРТ», — поделился собеседник, не назвав адрес дома. В мэрии его слова подтвердили. Победившие в земельных аукционах девелоперы должны будут договориться с жильцами домов, подлежащих сносу. По условиям реновации, у каждого собственника будет выбор — получить от застройщика квартиру или денежную компенсацию. На Уралмаше по программе КРТ будут снесены 23 ветхих дома. На Эльмаше — 15 домов.