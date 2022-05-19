В Миассе готовят бульдозеры для сверхнизких температур

В Миассе создадут новую технику для северных регионов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) создадут два опытных образца бульдозера на дизель-электрическом ходе. Машина будет незаменима на севере при температурах ниже 30 градусов, рассказали URA.RU в компании «Сотис-трак».

«Наша техника будет предсказуемо работать при низких температурах. Даже если на улице 30 градусов ниже нуля, оборудование не откажет. На каждой гусенице здесь установлены два электромотора, а не один. Кроме того, конструкция ходовых тележек позволяет увеличить клиренс», — рассказал URA.RU гендиректор компании «Сотис-трак» Леонид Солодков.

Сейчас готовится документация, инженеры делают компоновку будущего изделия, уже изготовлены двигатель и генератор. В эскизе прототипа предусмотрен трубоукладчик — под потребности рынка.

«Заинтересованность у потенциальных заказчиков есть, особенно у северян. Компании по добыче нефти и газа, по транспортировке углеводородов трубы прокладывают зимой, когда болота застывают. Поэтому к технике там — свои требования», — отметил акционер завода Евгений Субачев.

Два опытных образца должны появиться до конца 2023 года. На первом этапе планируют изготовлять по 5-6 машин в месяц. Но емкость российского рынка оценивается выше — в несколько десятков единиц. Вес будущего бульдозера в сборе составит 36 тонн. Общая стоимость проекта разработки 15,6 миллиона рублей.

Техника заменит западные аналоги компаний, ушедших с отечественного рынка в свете антироссийских санкций. Компания в Миассе работает в рамках программ импортозамещения, разработанных российским руководством. Они призваны заменить импорт. Многие иностранные компании свернули в России свой бизнес после того, как некоторые правительства недружественных стран объявили ограничения на работу с российскими партнерами.