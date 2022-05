На покинувшего РФ владельца It’s My City жалуются сотрудники. «Дает задания писать об СВО плохо»

Сотрудники IMC пожаловались на издателя Дмитрия Колезева, уехавшего из России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники уехавшего из России учредителя портала It’s My City (IMC, заблокирован Роскомнадзором) Дмитрия Колезева обвинили его в том, что он дает им задания преподносить информацию о спецоперации на Украине преимущественно в негативном контексте и платит маленькую зарплату. Об этом URA.RU рассказал источник в редакции портала. «Колезев оставил журналистов, уехал за границу и дает задания писать про спецоперацию плохо, рассказывать про митингующих и протестующих против нее. При этом сотрудники получают копейки — около 35 тысяч рублей, этих денег на жизнь не хватает», — рассказал инсайдер. Также он подчеркнул, что Колезев не интересуется состоянием и проблемами сотрудников редакции. По словам главного редактора издания It’s My City Ивана Рублева, никаких заданий от издателя им не приходит, вся информационная повестка СМИ создается им самим. «Я формирую повестку, я слежу за тем, что происходит. Колезев не вмешивается в контент издания никак, мы сами определяем, что нам интересно, о чем стоит писать», — заявил Рублев. Главред IMC подчеркнул, что издание пишет обо всех: тех, кто «за» спецоперацию, против или относится к ней нейтрально. Информацию о низкой оплате труда Рублев также опроверг и рассказал, что журналисты It’s My City получают достойные зарплаты, на уровне рынка, а в ближайшее время их собираются поднимать. Корреспондент URA.RU пытался получить комментарий о сложившейся ситуации у самого учредителя It’s My City Дмитрия Колезева. Однако он отказался отвечать на вопросы. 28 марта Роскомнадзор заблокировал сайт издания It’s My City. Как разъяснили в ведомстве, блокировка произошла из-за того, что СМИ опубликовало заведомо ложную информацию о действиях армии РФ на Украине. Однако источники агентства уверены, что закрытие сайта было осуществлено с подачи полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева. Из-за ограничений Роскомнадзора IMC пришлось урезать расходы: отказаться от офиса и перейти на удаленный формат работы. Сейчас сайт издания доступен только через VPN, из-за чего медиатусовка предположила, что теперь читателей It’s My City могут переманить к себе порталы «Моменты» и VSetyah. В то же время учредитель издания Дмитрий Колезев покинул Россию 24 февраля — сразу после того, как стало известно о начале спецоперации на Украине по денацификации и демилитаризации страны. По словам президента РФ Владимира Путина, задача российской армии во время спецоперации — минимизировать ущерб для мирных жителей и уничтожить военную инфраструктуру Украины.

