Суд продлил банкротство актива челябинского экс-губернатора

25 мая 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Банкротство семейной фирмы экс-губернатора Бориса Дубровского затягивается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конкурсное производство в отношении обанкроченного ПО «Монтажник», контролируемого семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, продлено. Это следует из базы судебных дел. Кредиторы пытаются взыскать с фирмы миллиардные долги. «Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника — акционерного общества «Производственное объединение «Монтажник», Магнитогорск Челябинской области, до 9 декабря 2022 года. Полномочия конкурсного управляющего Соломки Елены Андреевны действительны до даты завершения конкурсного производства», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из текста документа, назначен также срок отчета управляющего по итогам работы. Соответствующее судебное заседание назначено на ноябрь. Представители Дубровских и Соломка не дают комментариев, связанных с процессом банкротства. Дубровские приобрели компанию, когда глава семейства руководил регионом, — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области. Но после завершения нулевого цикла работы остановились и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии было введено конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк арестован и обвиняется по семи статьям УК РФ и в невыплате зарплаты. Сам топ-менеджер обвиняет в крахе фирмы своих нанимателей. В течение последнего года конкурсный управляющий Елена Соломка добилась признания незаконности целого ряда сделок, в результате которых предприятие перечислило экс-главе региона порядка 100 млн рублей. В результате эквивалентные суммы были арестованы на личных счетах Дубровского. Сам он, по информации URA.RU, находится за пределами России.

Конкурсное производство в отношении обанкроченного ПО «Монтажник», контролируемого семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, продлено. Это следует из базы судебных дел. Кредиторы пытаются взыскать с фирмы миллиардные долги. «Продлить срок конкурсного производства, открытого в отношении должника — акционерного общества «Производственное объединение «Монтажник», Магнитогорск Челябинской области, до 9 декабря 2022 года. Полномочия конкурсного управляющего Соломки Елены Андреевны действительны до даты завершения конкурсного производства», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из текста документа, назначен также срок отчета управляющего по итогам работы. Соответствующее судебное заседание назначено на ноябрь. Представители Дубровских и Соломка не дают комментариев, связанных с процессом банкротства. Дубровские приобрели компанию, когда глава семейства руководил регионом, — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области. Но после завершения нулевого цикла работы остановились и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии было введено конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк арестован и обвиняется по семи статьям УК РФ и в невыплате зарплаты. Сам топ-менеджер обвиняет в крахе фирмы своих нанимателей. В течение последнего года конкурсный управляющий Елена Соломка добилась признания незаконности целого ряда сделок, в результате которых предприятие перечислило экс-главе региона порядка 100 млн рублей. В результате эквивалентные суммы были арестованы на личных счетах Дубровского. Сам он, по информации URA.RU, находится за пределами России.