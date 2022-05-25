Народная милиция ЛНР совместно с Вооруженными силами России взяла Северодонецк в окружение. Такое заявление сделал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. Глава Чечни Рамзан Кадыров добавил, что ВС РФ уже вошли в еще один украинский город — Лисичанск. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 25 мая — в материале URA.RU.
- Отступающие от своих позиций украинские военные разбомбили поселок Тошковка, который находится в Луганской народной республике. По информации Народной милиции ЛНР, ранее российские войска выбили оттуда ВСУ;
- Российские саперы обезвредили бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера. Если бы устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание и травмировать людей, пояснили сами саперы;
- Президент РФ Владимир Путин навестил раненых участников спецоперации на Украине. Он приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка;
- Порт Мариуполя полностью разминирован и возобновил работу. Об этом сообщает Министерство обороны России;
- Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Кроме того, на этой территории уже начали расплачиваться рублями;
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Донбассе для ВСУ сложилась «очень плохая ситуация». Он также попросил западные страны прислать реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы отбить у российских войск административный центр Херсонской области — Херсон;
После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Приоритет Российской Армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Под полным контролем находятся Херсонская, значительная часть Запорожской области, освобождены большие территории ЛНР и ДНР.