ВС РФ окружили два украинских города, ВСУ разбомбили село. Главные новости на 25 мая

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, инфраструктура, разрушенный мост, последствия обстрела, город мариуполь, последствия войны, река кальчик
Украинские военные хотят отбить у российских войск Херсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Народная милиция ЛНР совместно с Вооруженными силами России взяла Северодонецк в окружение. Такое заявление сделал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. Глава Чечни Рамзан Кадыров добавил, что ВС РФ уже вошли в еще один украинский город — Лисичанск. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 25 мая — в материале URA.RU.

  • Отступающие от своих позиций украинские военные разбомбили поселок Тошковка, который находится в Луганской народной республике. По информации Народной милиции ЛНР, ранее российские войска выбили оттуда ВСУ;
  • Российские саперы обезвредили бомбу, которую украинские националисты заложили в радиологическом отделении Мариупольского онкологического диспансера. Если бы устройство было активировано, то взрыв мог бы уничтожить здание и травмировать людей, пояснили сами саперы;
  • Президент РФ Владимир Путин навестил раненых участников спецоперации на Украине. Он приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка;
  • Порт Мариуполя полностью разминирован и возобновил работу. Об этом сообщает Министерство обороны России;
  • Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Кроме того, на этой территории уже начали расплачиваться рублями;
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в Донбассе для ВСУ сложилась «очень плохая ситуация». Он также попросил западные страны прислать реактивные системы залпового огня (РСЗО), чтобы отбить у российских войск административный центр Херсонской области — Херсон;

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Приоритет Российской Армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Под полным контролем находятся Херсонская, значительная часть Запорожской области, освобождены большие территории ЛНР и ДНР.

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Народная милиция ЛНР совместно с Вооруженными силами России взяла Северодонецк в окружение. Такое заявление сделал офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. Глава Чечни Рамзан Кадыров добавил, что ВС РФ уже вошли в еще один украинский город — Лисичанск. Все самые важные новости о специальной операции России на Украине на 25 мая — в материале URA.RU. После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. Приоритет Российской Армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Под полным контролем находятся Херсонская, значительная часть Запорожской области, освобождены большие территории ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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