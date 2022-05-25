Президент РФ Владимир Путин приехал с визитом к раненым российским солдатам. Об этом говорится на официальном сайте президента РФ.
«Глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка. Там проходят лечение военнослужащие ВС РФ, получившие ранения в ходе специальной операции», — отмечается в сообщении.
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Президент РФ Владимир Путин приехал с визитом к раненым российским солдатам. Об этом говорится на официальном сайте президента РФ. «Глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка. Там проходят лечение военнослужащие ВС РФ, получившие ранения в ходе специальной операции», — отмечается в сообщении. Специальная операция на территории Украины проходит вынужденно. После эскалации восьмилетнего конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ принял решение, направленное на демилитаризацию и денацификацию территории. Российские военные не причиняют вреда мирным жителям, в то время как бойцы ВСУ расстреливают гумкоридоры, используют людей в качестве живого щита и забирают еду у гражданских.