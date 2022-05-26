Топ-менеджер челябинского экс-губернатора разорился в СИЗО

Обанкроченный за решеткой (Алексей Павлюк (в центре) винит в своих бедах экс-губернатора Бориса Дубровского (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Павлюк, топ-менеджер обанкроченной компании семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского ПО «Монтажник», также официально признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы. Кредиторы пытаются взыскать с управлявшейся Павлюком фирмы почти 2 млрд рублей долгов, сам он арестован и обвиняется по семи статьями УК РФ.

«Признать требования к должнику обоснованными. Ввести процедуру реструктуризации долгов гражданина Павлюка А. Ю. Включить в реестр требований кредиторов должника требование ПАО „Совкомбанк“ в размере 187 млн рублей основного долга, 406 тыс. задолженности по комиссии в третью очередь удовлетворения, в размере 6 млн рублей пеней — в третью очередь отдельно после погашения основанной задолженности и причитающихся процентов», — говорится в определении Арбитражного суда Москвы (есть в распоряжении URA.RU).

По информации URA.RU, к Павлюку имеются претензии и у других кредиторов, также исчисляемые сотнями миллионов рублей. Сам он находится в челябинском СИЗО, ожидая решения суда по уголовному делу о мошенничестве и невыплате зарплаты.

По версии следствия, Павлюк с ноября 2019 года по июль 2020 года не платил зарплату работникам сотрудникам контролируемого семьей экс-губернатора ПО «Монтажник». Кроме того, он мошенническим путем выводил с предприятия деньги на свои цели, подделывал документы и занимался другими махинациями. В пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщили URA.RU, что обвинение Павлюку предъявлено по семи статьям УК РФ. Сам он на заседании суда на заседании обвинил в развале компании Дубровского и его сына Александра.

После покупки семьей Дубровского «Монтажник» должен был возвести в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей.