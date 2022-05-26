Акушерка из Нижнего Тагила стала депутатом гордумы

Девушка пыталась стать депутатом с 2017 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) новым депутатом гордумы стала акушерка, работающая в Областном перинатальном центре в Екатеринбурге. Об этом сообщает АН «Между строк» на официальном сайте.

«Место Кирилла Романова, лишенного депутатского мандата, займет 32-летняя акушерка Екатерина Сидорова», — говорится в сообщении. Оба представляют партию ЛДПР.

Екатерина Сидорова состоит в ЛДПР с 2015 года. Она была членом участковой избирательной комиссии. Стать депутатом девушка пыталась еще в 2017 году. Свои обязанности она будет выполнять до очередных выборов, которые пройдут 11 сентября.