26 мая 2022

Челябинец с помощью арбалета хотел забросить наркотики в колонию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину отправили под стражу Фото:

Сотрудники полиции Кыштыма (Челябинская область) задержали мужчину, пытавшегося доставить наркотики в колонию при помощи арбалета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

«В дневное время ранее не судимого местного жителя 1998 года рождения оперативники задержали вблизи исправительного учреждения. Он намеревался отправить на территорию исправительной колонии №10 начиненную запрещенным веществом арбалетную стрелу. Осуществить свой преступный план он не успел», — рассказали в пресс-службе.

В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля такси, на котором передвигался задержанный, полицейские обнаружили и изъяли арбалет во взведенном состоянии и стрелу, к которой при помощи скотча было примотано ранее расфасованное наркотическое средство — марихуана массой около 20 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Мужчина заключен под стражу.

Арбалет задержанного лежал в такси
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Сотрудники полиции Кыштыма (Челябинская область) задержали мужчину, пытавшегося доставить наркотики в колонию при помощи арбалета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. «В дневное время ранее не судимого местного жителя 1998 года рождения оперативники задержали вблизи исправительного учреждения. Он намеревался отправить на территорию исправительной колонии №10 начиненную запрещенным веществом арбалетную стрелу. Осуществить свой преступный план он не успел», — рассказали в пресс-службе. В ходе осмотра места происшествия в салоне автомобиля такси, на котором передвигался задержанный, полицейские обнаружили и изъяли арбалет во взведенном состоянии и стрелу, к которой при помощи скотча было примотано ранее расфасованное наркотическое средство — марихуана массой около 20 граммов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»). Мужчина заключен под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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