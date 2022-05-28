В ХМАО оштрафовали банк за выполнение предписания приставов

Выполняя предписание пристава, банк незаконно перевел в ФССП деньги, полученные на алименты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За выполнение предписания судебного пристава по взысканию долга, оштрафовали банк в Урае (ХМАО). Об этом сообщается на сайте федеральной службы судебных приставов.

«Суд признал Банк виновным в совершении административного правонарушения и обязал выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Административное наказание Банку назначено с учетом положений ст. 4.1 КоАП РФ» — сообщает пресс-служба ФССП.

Жительница Урая имеет долги по кредитам. Во исполнение взыскания долга службой судебных приставов установлено наличие у нее банковского счета. Пристав постановил списать задолженность в размере 33 тыс. рублей со счета, что банк и выполнил.

При списании долга, банк не обратил внимание на код дохода. Оказалось, что женщина получала на счет алименты, и банк не имел права списывать средства, направленные на содержание ребенка. Данные поправки к закону вступили в силу с 1 июня 2020 года.

Суд пришел к выводу, что в действиях банка содержится объективная сторона административного правонарушения. При этом суд не отрицает законность и обоснованность предписания пристава-исполнителя.

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