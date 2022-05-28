Московских студентов отправляют в закрытые свердловские города. Фото

29 мая 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Студенты ГИТИса будут выступать на сцене театров в закрытых городах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС) будут выступать на сценах театров закрытых городов. Новоуральск (Свердловская область) стал первым закрытым городом, где прошел спектакль с участием московских студентов. Руководство ГИТИСа подписало соглашение с «Росатомом», который будет финансировать проект, передает корреспондент URA.RU. «Участие в проекте — большое развитие для всех цехов театра. Театр развивает мультижанровость, а это находит отклик у всех зрителей», — рассказал директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил, что такие творческие содружества становятся залогом успеха не отдельных театров, но театра вообще. Финансированием проекта занимается госкорпорация «Росатом». Первый спектакль в рамках проекта уже состоялся в Новоуральске. Студенты ГИТИСа презентовали постановку «Человек — не курица» по мотивам рассказов Михаила Зощенко. Это дипломная работа постановочной студенческой команды. Представитель Росатома Оксана Конышева и Григорий Заславский подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Максим Подкин, URA.RU

Выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС) будут выступать на сценах театров закрытых городов. Новоуральск (Свердловская область) стал первым закрытым городом, где прошел спектакль с участием московских студентов. Руководство ГИТИСа подписало соглашение с «Росатомом», который будет финансировать проект, передает корреспондент URA.RU. «Участие в проекте — большое развитие для всех цехов театра. Театр развивает мультижанровость, а это находит отклик у всех зрителей», — рассказал директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил, что такие творческие содружества становятся залогом успеха не отдельных театров, но театра вообще. Финансированием проекта занимается госкорпорация «Росатом». Первый спектакль в рамках проекта уже состоялся в Новоуральске. Студенты ГИТИСа презентовали постановку «Человек — не курица» по мотивам рассказов Михаила Зощенко. Это дипломная работа постановочной студенческой команды.