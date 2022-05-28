28 мая 2022

Московских студентов отправляют в закрытые свердловские города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты ГИТИса будут выступать на сцене театров в закрытых городах Фото:

Выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС) будут выступать на сценах театров закрытых городов. Новоуральск (Свердловская область) стал первым закрытым городом, где прошел спектакль с участием московских студентов. Руководство ГИТИСа подписало соглашение с «Росатомом», который будет финансировать проект, передает корреспондент URA.RU.

«Участие в проекте — большое развитие для всех цехов театра. Театр развивает мультижанровость, а это находит отклик у всех зрителей», — рассказал директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил, что такие творческие содружества становятся залогом успеха не отдельных театров, но театра вообще.

Финансированием проекта занимается госкорпорация «Росатом». Первый спектакль в рамках проекта уже состоялся в Новоуральске. Студенты ГИТИСа презентовали постановку «Человек — не курица» по мотивам рассказов Михаила Зощенко. Это дипломная работа постановочной студенческой команды.

Представитель Росатома Оксана Конышева и Григорий Заславский подписали соглашение о сотрудничестве
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Выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС) будут выступать на сценах театров закрытых городов. Новоуральск (Свердловская область) стал первым закрытым городом, где прошел спектакль с участием московских студентов. Руководство ГИТИСа подписало соглашение с «Росатомом», который будет финансировать проект, передает корреспондент URA.RU. «Участие в проекте — большое развитие для всех цехов театра. Театр развивает мультижанровость, а это находит отклик у всех зрителей», — рассказал директор Новоуральского театра музыки, драмы и комедии Андрей Костюшкин. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский отметил, что такие творческие содружества становятся залогом успеха не отдельных театров, но театра вообще. Финансированием проекта занимается госкорпорация «Росатом». Первый спектакль в рамках проекта уже состоялся в Новоуральске. Студенты ГИТИСа презентовали постановку «Человек — не курица» по мотивам рассказов Михаила Зощенко. Это дипломная работа постановочной студенческой команды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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