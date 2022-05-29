ВСУ потерпели поражение в Херсонской области

30 мая 2022 в 01:59 Размер текста - 17 +

ВСУ хотели прорвать оборону в Херсонской области, однако потерпели поражение Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», — сказал он РИА «Новости». По его данным, ВСУ оставили на поле около 70-ти своих солдат убитыми. Он предположил, что в результате первой попытки потеряно не менее 200 человек и 20 единиц техники, сообщил Стремоусов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основная цель — помощь республикам Донбасса от многолетнего геноцида. Жителей восемь лет обстреливали ВСУ и украинские националисты. Благодаря действиям ВС РФ освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. В марте текущего года российские военные взяли под полный контроль Херсонскую и значительную часть Запорожской области. Стремоусов ранее заявлял, что присоединение Херсонской области к РФ может состояться не ранее, чем в 2023 году. Украинские города Одесса и Николаев ждут, чтобы российская армия освободила их от националистов, сказал Стремоусов.

Украинские военнослужащие пытались прорвать оборону в Херсонской области, но потерпели поражение. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. «Украинские войска за последние дни дважды пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, но потерпели поражение и понесли очень большие потери. Они пытались прорвать и захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области», — сказал он РИА «Новости». По его данным, ВСУ оставили на поле около 70-ти своих солдат убитыми. Он предположил, что в результате первой попытки потеряно не менее 200 человек и 20 единиц техники, сообщил Стремоусов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основная цель — помощь республикам Донбасса от многолетнего геноцида. Жителей восемь лет обстреливали ВСУ и украинские националисты. Благодаря действиям ВС РФ освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. В марте текущего года российские военные взяли под полный контроль Херсонскую и значительную часть Запорожской области. Стремоусов ранее заявлял, что присоединение Херсонской области к РФ может состояться не ранее, чем в 2023 году. Украинские города Одесса и Николаев ждут, чтобы российская армия освободила их от националистов, сказал Стремоусов.