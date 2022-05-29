Власти Херсона: города Украины ждут освобождения от националистов

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ВС РФ должны освободить украинские города от националистов, убежден Кирилл Стремоусов Фото:

Украинские города Одесса и Николаев ждут, чтобы российская армия освободила их от националистов. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе. Местное население этих регионов выходит на связь с властями Херсона и просит о помощи», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основная цель — помощь республикам Донбасса, жителей которых восемь лет обстреливали ВСУ и украинские националисты. Благодаря действиям ВС РФ, освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. А в марте этого года российские военные взяли под полный контроль Херсонскую и большую часть Запорожской области. Стремоусов ранее подчеркивал, что присоединение Херсонской области к России может состояться не ранее чем в 2023 году.

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Украинские города Одесса и Николаев ждут, чтобы российская армия освободила их от националистов. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Люди ждут освобождения в Николаеве и Одессе. Местное население этих регионов выходит на связь с властями Херсона и просит о помощи», — отметил он в беседе с РИА «Новости». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее основная цель — помощь республикам Донбасса, жителей которых восемь лет обстреливали ВСУ и украинские националисты. Благодаря действиям ВС РФ, освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. А в марте этого года российские военные взяли под полный контроль Херсонскую и большую часть Запорожской области. Стремоусов ранее подчеркивал, что присоединение Херсонской области к России может состояться не ранее чем в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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