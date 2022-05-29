Пермяки временно останутся без теле-и радиоэфира

Приостановка вещания связана с проведением профилактических работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае будет временно прекращено вещание теле-и радиовещание цифровых и аналоговых каналов. Это связано с проведением профилактических работ, сообщается на сайте Пермского КРТПЦ — филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети

«30 мая — 5 июня возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах: Пермь. Березники, Соликамск, Частые, Чермоз, Большая Соснова, Бияваш, Воскресенское. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — говорится на сайте.

Так, 31 мая в Березниках с 9 часов утра до 18:00 возможно отключение радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «Звезда ФМ», «Дорожное радио», телеканалов «Суббота», «Ю», Disney. В Перми 2 июня возможна приостановка вещания большинства радиостанций: «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «Наше Радио», «Эхо Москвы», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио 7», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Шансон» и других.