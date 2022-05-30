Тренер Воронков продолжит работать, несмотря на дисквалификацию

Андрей Воронков сможет обжаловать свою дисквалификацию Фото: пресс-служба ВК «Локомотив — Калининградская область»

Тренер волейбольного клуба «Локомотив» Андрей Воронков, дисквалифицированный на два года за оскорбление кубинки Айламе Монталво из «Уралочки», сможет и дальше работать по профессии. Об этом заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

«Нарушение длится два календарных года. Оно предполагает его [Воронкова] неучастие во всех мероприятиях под эгидой ВФВ. <…> Он не сможет вывести на площадку команду никакого уровня в соревнованиях ВФВ. То есть он может работать в иностранном клубе, может тренировать в детско-спортивной школе. Запрета на профессию как такового у него нет», — пояснил Яременко, его слова приводит «Матч ТВ».

Кроме того, у Воронкова есть шанс отменить свою дисквалификацию. По словам Яременко, тренеру даны 10 дней, чтобы подать апелляцию в арбитраж ВФВ.

Исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать Воронкова на два года. Поводом стал эпизод во время матча между калининградским «Локомотивом» и «Уралочкой». Общаясь со своими подопечными, Воронков назвал «обезьяной» кубинку Айламе Монталво из команды соперников. Момент попал на видео, история вызвала широкий резонанс.

В поддержку Монталво высказывались известные персоны, в том числе министр спорта РФ Олег Матыцин и телеведущий Дмитрий Губерниев. Старший тренер «Уралочки» Николай Карполь, комментируя дисквалификацию, вспомнил известный анекдот.