В «Уралочке» ответили анекдотом на отстранение тренера Воронкова

«Уралочка» не будет обжаловать дисквалификацию тренера соперников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волейбольный клуб «Уралочка» из Екатеринбурга не будет обжаловать дисквалификацию тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, назвавшего «обезьяной» кубинскую спортсменку Айламе Монталво. Об этом заявил старший тренер свердловской команды Николай Карполь, вспомнив известный анекдот.

«Знаете, есть такой анекдот. Жена изменила мужу, и он ставит вопрос о разводе. А один человек ему говорит: „Слава богу, что она изменила тебе, а не Родине“. Это все к тому, что все зависит от того, кто принимает решение. Мы не будем его оспаривать», — поделился Карполь в беседе с РИА «Новости Спорт».

Исполком Всероссийской федерации волейбола принял решение дисквалифицировать Воронкова на два года. Поводом стал эпизод во время матча между калининградским «Локомотивом» и «Уралочкой». Общаясь со своими подопечными, Воронков назвал «обезьяной» кубинку Айламе Монталво из команды соперников. Момент попал на видео, история вызвала широкий резонанс.

Сама Монталво в ответ заявила, что гордится своим цветом кожи и своей национальностью. Ее поддерживали министр спорта РФ Олег Матыцин, телеведущие Ксения Собчак и Дмитрий Губерниев. Последний называл Воронкова расистом.