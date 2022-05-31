Свердловский политтехнолог возглавил московское отделение СР

Гусева избрали председателем отделения СР на конференции регионального отделения партии в Москве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым председателем совета московского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» стал уроженец Екатеринбурга — политтехнолог Дмитрий Гусев. Информация об это появилась на официальном сайте партии.

«30 мая состоялась конференция регионального отделения партии „Справедливая Россия“ в Москве. Новым председателем совета РО партии был избран первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме Дмитрий Гусев», — говорится в сообщении. Следующий этап конференции пройдет в июне, его посвятят подготовке регионального отделения к выборам в представительные органы местного самоуправления в Москве.

Сам Гусев после своего назначения поблагодарил Галину Хованскую за большой вклад в дела партии. Ранее она руководила региональным отделением СР. «Хочу сказать большое спасибо Галине Петровне Хованской. Я уверен, что Галина Петровна останется вместе с региональным отделением партии, и мы надеемся на ее опыт, помощь и поддержку», — заявил Гусев.