Свердловский политтехнолог возглавил московское отделение СР

Новым председателем совета московского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» стал уроженец Екатеринбурга — политтехнолог Дмитрий Гусев. Информация об это появилась на официальном сайте партии.
«30 мая состоялась конференция регионального отделения партии „Справедливая Россия“ в Москве. Новым председателем совета РО партии был избран первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме Дмитрий Гусев», — говорится в сообщении. Следующий этап конференции пройдет в июне, его посвятят подготовке регионального отделения к выборам в представительные органы местного самоуправления в Москве.
Сам Гусев после своего назначения поблагодарил Галину Хованскую за большой вклад в дела партии. Ранее она руководила региональным отделением СР. «Хочу сказать большое спасибо Галине Петровне Хованской. Я уверен, что Галина Петровна останется вместе с региональным отделением партии, и мы надеемся на ее опыт, помощь и поддержку», — заявил Гусев.
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Новым председателем совета московского отделения партии «Справедливая Россия — За правду» стал уроженец Екатеринбурга — политтехнолог Дмитрий Гусев. Информация об это появилась на официальном сайте партии. «30 мая состоялась конференция регионального отделения партии „Справедливая Россия“ в Москве. Новым председателем совета РО партии был избран первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме Дмитрий Гусев», — говорится в сообщении. Следующий этап конференции пройдет в июне, его посвятят подготовке регионального отделения к выборам в представительные органы местного самоуправления в Москве. Сам Гусев после своего назначения поблагодарил Галину Хованскую за большой вклад в дела партии. Ранее она руководила региональным отделением СР. «Хочу сказать большое спасибо Галине Петровне Хованской. Я уверен, что Галина Петровна останется вместе с региональным отделением партии, и мы надеемся на ее опыт, помощь и поддержку», — заявил Гусев.