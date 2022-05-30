«Аэрофлоту» поставили условие из-за умершего пса из Челябинска

Хозяйка пса предлагает изменить правила авиаперевозки животных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Хозяйка умершего во время рейса Челябинск-Москва пса Тимона предложила «Аэрофлоту» сделку. В ней она предлагает авиакомпании пересмотреть правила перевозки домашних животных, а взамен она готова отказаться от судебного иска.

«Тимон породы американский булли и он стоил 18 тысяч долларов. Мы внесли предложение „Аэрофлоту“, что готовы отказаться от любых тяжб в обмен на изменение условий перевозки животных. Сейчас можно сказать, компенсируйте нам, но неизвестно, получим мы или нет эти деньги по решению суда, но так мы оставим без шанса всех остальных животных», — цитирует слова владелицы Марии издание «74.ru».

Мария отметила, что под условиями изменений перевозки животных она подразумевает увеличение веса, выкуп места в салоне или любой другой тариф. Сейчас она ждет от «Аэрофлота» официального ответа.

Смерть пса Тимона произошла во время перелета из Челябинска в Москву. Умершую собаку хозяйка обнаружила, когда забирала багаж в аэропорту Шереметьево. По неподтвержденным данным, собака умерла от переохлаждения. Ранее авиакомпания «Аэрофлот» не подтвердила факт смертельного переохлаждения собаки.