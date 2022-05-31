Поиски юной жительницы Челябинской области ведут волонтеры и полиция (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают девочку-подростка Викторию. О ней ничего неизвестно с середины дня 31 мая, сообщили URA.RU в организации «Легион-СПАС».

«Местонахождение Виктории 2008 года рождения неизвестно примерно с 12:30 вторника, 31 мая. Приметы: на вид 16 лет, рост около 170 см. Была одета: синяя толстовка, синие джинсы, темные кроссовки. При себе был школьный рюкзак», — говорится в ориентировке, выложенной на официальной странице организации в «ВКонтакте».

Волонтеры просят распространить ориентировку всех неравнодушных граждан. Жителей Магнитогорска, в свою очередь, при посещении парков и мест скоплении молодежи просят обратить внимание, нет ли там девочки. Обнаружившие могут позвонить по телефону организации либо сообщить в ближайший отдел полиции.

Обновлено в 13:25:

Волонтеры сообщили, что пропавшая девочка найдена живой и здоровой.