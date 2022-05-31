31 мая 2022

В Магнитогорске разыскивают пропавшую девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецоперация правоохранительных органов в Среднеуральском женском монастыре. Свердловская область, лес, полиция, поиски, поиск людей, поиск в лесу
Поиски юной жительницы Челябинской области ведут волонтеры и полиция (фото из архива) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают девочку-подростка Викторию. О ней ничего неизвестно с середины дня 31 мая, сообщили URA.RU в организации «Легион-СПАС».

«Местонахождение Виктории 2008 года рождения неизвестно примерно с 12:30 вторника, 31 мая. Приметы: на вид 16 лет, рост около 170 см. Была одета: синяя толстовка, синие джинсы, темные кроссовки. При себе был школьный рюкзак», — говорится в ориентировке, выложенной на официальной странице организации в «ВКонтакте».

Волонтеры просят распространить ориентировку всех неравнодушных граждан. Жителей Магнитогорска, в свою очередь, при посещении парков и мест скоплении молодежи просят обратить внимание, нет ли там девочки. Обнаружившие могут позвонить по телефону организации либо сообщить в ближайший отдел полиции.

Обновлено в 13:25:

Волонтеры сообщили, что пропавшая девочка найдена живой и здоровой.

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В Магнитогорске (Челябинская область) волонтеры разыскивают девочку-подростка Викторию. О ней ничего неизвестно с середины дня 31 мая, сообщили URA.RU в организации «Легион-СПАС». «Местонахождение Виктории 2008 года рождения неизвестно примерно с 12:30 вторника, 31 мая. Приметы: на вид 16 лет, рост около 170 см. Была одета: синяя толстовка, синие джинсы, темные кроссовки. При себе был школьный рюкзак», — говорится в ориентировке, выложенной на официальной странице организации в «ВКонтакте». Волонтеры просят распространить ориентировку всех неравнодушных граждан. Жителей Магнитогорска, в свою очередь, при посещении парков и мест скоплении молодежи просят обратить внимание, нет ли там девочки. Обнаружившие могут позвонить по телефону организации либо сообщить в ближайший отдел полиции. Обновлено в 13:25: Волонтеры сообщили, что пропавшая девочка найдена живой и здоровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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