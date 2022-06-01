01 июня 2022

Чичерина призвала к ответу перед военными России за ЛГБТ-скандал

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Концерт группы «Чичерина» в день 20-летия коллектива. Екатеринбург, чичерина юлия, группа чичерина
По мнению певицы Юлии Чичериной, необходимо вышвырнуть всех «поддерживающих содомию» и «бесовские выступления против храмов» Фото:
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Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Свердловская певица Юлия Чичерина призвала «вышвырнуть поддерживающих содомию и бесовские выступления против храмов», заявив, что в тот момент, когда участвующие в спецоперации уральцы вернутся, за «такое поведение» придется кому-то отвечать. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Пора ответить перед матерями и женами участвующих в СВО героев, рискующих своей жизнью ради Родины, когда в тылу, в самом сердце, в опорном крае державы маленькая кучка предателей создает иллюзию народного мнения, испускает зловоние на всю страну», — заявила певица. Она добавила, что виновным во всех конфликтах придется ответить за все, имея в виду недавний скандал со школьниками, пародировавшими ЛГБТ-танец.

Ранее URA.RU сообщило, что певица Юлия Чичерина поддержала мнение московского телеведущего Владимира Соловьева. Она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про читателей одного из уральских СМИ. После прочтения комментариев под одним из материалов портала у Чичериной сложилось впечатление, что «мнение екатеринбуржцев формирует «Ельцин-центр».

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Свердловская певица Юлия Чичерина призвала «вышвырнуть поддерживающих содомию и бесовские выступления против храмов», заявив, что в тот момент, когда участвующие в спецоперации уральцы вернутся, за «такое поведение» придется кому-то отвечать. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Пора ответить перед матерями и женами участвующих в СВО героев, рискующих своей жизнью ради Родины, когда в тылу, в самом сердце, в опорном крае державы маленькая кучка предателей создает иллюзию народного мнения, испускает зловоние на всю страну», — заявила певица. Она добавила, что виновным во всех конфликтах придется ответить за все, имея в виду недавний скандал со школьниками, пародировавшими ЛГБТ-танец. Ранее URA.RU сообщило, что певица Юлия Чичерина поддержала мнение московского телеведущего Владимира Соловьева. Она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про читателей одного из уральских СМИ. После прочтения комментариев под одним из материалов портала у Чичериной сложилось впечатление, что «мнение екатеринбуржцев формирует «Ельцин-центр».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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