Чичерина призвала к ответу перед военными России за ЛГБТ-скандал

02 июня 2022 в 12:21 Размер текста - 17 +

По мнению певицы Юлии Чичериной, необходимо вышвырнуть всех «поддерживающих содомию» и «бесовские выступления против храмов» Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга Свердловская певица Юлия Чичерина призвала «вышвырнуть поддерживающих содомию и бесовские выступления против храмов», заявив, что в тот момент, когда участвующие в спецоперации уральцы вернутся, за «такое поведение» придется кому-то отвечать. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Пора ответить перед матерями и женами участвующих в СВО героев, рискующих своей жизнью ради Родины, когда в тылу, в самом сердце, в опорном крае державы маленькая кучка предателей создает иллюзию народного мнения, испускает зловоние на всю страну», — заявила певица. Она добавила, что виновным во всех конфликтах придется ответить за все, имея в виду недавний скандал со школьниками, пародировавшими ЛГБТ-танец. Ранее URA.RU сообщило, что певица Юлия Чичерина поддержала мнение московского телеведущего Владимира Соловьева. Она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про читателей одного из уральских СМИ. После прочтения комментариев под одним из материалов портала у Чичериной сложилось впечатление, что «мнение екатеринбуржцев формирует «Ельцин-центр». Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Свердловская певица Юлия Чичерина призвала «вышвырнуть поддерживающих содомию и бесовские выступления против храмов», заявив, что в тот момент, когда участвующие в спецоперации уральцы вернутся, за «такое поведение» придется кому-то отвечать. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Пора ответить перед матерями и женами участвующих в СВО героев, рискующих своей жизнью ради Родины, когда в тылу, в самом сердце, в опорном крае державы маленькая кучка предателей создает иллюзию народного мнения, испускает зловоние на всю страну», — заявила певица. Она добавила, что виновным во всех конфликтах придется ответить за все, имея в виду недавний скандал со школьниками, пародировавшими ЛГБТ-танец. Ранее URA.RU сообщило, что певица Юлия Чичерина поддержала мнение московского телеведущего Владимира Соловьева. Она опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про читателей одного из уральских СМИ. После прочтения комментариев под одним из материалов портала у Чичериной сложилось впечатление, что «мнение екатеринбуржцев формирует «Ельцин-центр».