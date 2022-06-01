Свердловский завод помогает Беларуси оснащать армию техникой

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область) отправил самоходные артиллерийские установки в минобороны Беларуси. Как рассказали в пресс-службе завода, в пользование ведомства были переданы гаубицы 2С3М «Акация».
«В машине усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект. Также были проведены работы по полному импортозамещению», — приводит пресс-служба слова гендиректора завода Дмитрия Семизорова.
В апреле URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» заключил контракт с белорусским военным ведомством на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». Капремонт самоходных пушек с модернизацией продлил срок службы техники и обеспечил состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям.
пресс-служба «Уралтрансмаш»
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Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область) отправил самоходные артиллерийские установки в минобороны Беларуси. Как рассказали в пресс-службе завода, в пользование ведомства были переданы гаубицы 2С3М «Акация». «В машине усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект. Также были проведены работы по полному импортозамещению», — приводит пресс-служба слова гендиректора завода Дмитрия Семизорова. В апреле URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» заключил контракт с белорусским военным ведомством на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». Капремонт самоходных пушек с модернизацией продлил срок службы техники и обеспечил состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям.