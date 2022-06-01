01 июня 2022

Свердловский завод помогает Беларуси оснащать армию техникой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Демонстрация новых моделей трамваев в Западном трамвайном депо. Екатеринбург, увз, уралтрансмаш
«Уралтрансмаш» отправил самоходные гаубицы 2С3М «Акация» в Минобороны Беларуси Фото:

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область) отправил самоходные артиллерийские установки в минобороны Беларуси. Как рассказали в пресс-службе завода, в пользование ведомства были переданы гаубицы 2С3М «Акация».

«В машине усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект. Также были проведены работы по полному импортозамещению», — приводит пресс-служба слова гендиректора завода Дмитрия Семизорова.

В апреле URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» заключил контракт с белорусским военным ведомством на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». Капремонт самоходных пушек с модернизацией продлил срок службы техники и обеспечил состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

Уральский завод транспортного машиностроения («Уралтрансмаш», Свердловская область) отправил самоходные артиллерийские установки в минобороны Беларуси. Как рассказали в пресс-службе завода, в пользование ведомства были переданы гаубицы 2С3М «Акация». «В машине усовершенствованы средства связи, повышена скорострельность и увеличен боекомплект. Также были проведены работы по полному импортозамещению», — приводит пресс-служба слова гендиректора завода Дмитрия Семизорова. В апреле URA.RU сообщало, что «Уралтрансмаш» заключил контракт с белорусским военным ведомством на капитальный ремонт партии самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С». Капремонт самоходных пушек с модернизацией продлил срок службы техники и обеспечил состояние, максимально приближенное к вновь изготовленным изделиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...