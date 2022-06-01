В элитном пермском поселке продают дешевый дом за 29 миллионов

Дом был специально спроектирован, чтобы его можно было разделить на части
В поселке нефтяников Полазна (Пермский край) продают авторский дом за 29,5 миллионов рублей. Продавец утверждает, что продает строение ниже себестоимости. Объявление о продаже дома опубликовано на портале «Авито».
«Авторский проект дома. Продажа ниже себестоимости, Стоимость 29 500 000 рублей», — сообщается в объявлении. Площадь здания — 690 кв. метров.
Причина продажи — дом стал слишком большим для двух человек. Строение специально проектировалось с возможностью на разделение на несколько частей (на две-три семьи) с отдельными входами. Собственник также рассматривает варианты со сдачей дома в аренду или обменом на недвижимость, бизнес или транспорт.
Площадь дома — 690 квадратных метров
Гостиная дома
В доме также имеется комната для занятий спортом
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