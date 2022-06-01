01 июня 2022

В элитном пермском поселке продают дешевый дом за 29 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
Дом был специально спроектирован, чтобы его можно было разделить на части Фото:

В поселке нефтяников Полазна (Пермский край) продают авторский дом за 29,5 миллионов рублей. Продавец утверждает, что продает строение ниже себестоимости. Объявление о продаже дома опубликовано на портале «Авито».

«Авторский проект дома. Продажа ниже себестоимости, Стоимость 29 500 000 рублей», — сообщается в объявлении. Площадь здания — 690 кв. метров.

Причина продажи — дом стал слишком большим для двух человек. Строение специально проектировалось с возможностью на разделение на несколько частей (на две-три семьи) с отдельными входами. Собственник также рассматривает варианты со сдачей дома в аренду или обменом на недвижимость, бизнес или транспорт.

Площадь дома — 690 квадратных метров
Гостиная дома
В доме также имеется комната для занятий спортом

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В поселке нефтяников Полазна (Пермский край) продают авторский дом за 29,5 миллионов рублей. Продавец утверждает, что продает строение ниже себестоимости. Объявление о продаже дома опубликовано на портале «Авито». «Авторский проект дома. Продажа ниже себестоимости, Стоимость 29 500 000 рублей», — сообщается в объявлении. Площадь здания — 690 кв. метров. Причина продажи — дом стал слишком большим для двух человек. Строение специально проектировалось с возможностью на разделение на несколько частей (на две-три семьи) с отдельными входами. Собственник также рассматривает варианты со сдачей дома в аренду или обменом на недвижимость, бизнес или транспорт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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