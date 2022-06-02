Пермскому заводу пригрозили штрафом за остановку производства

Предприятие уже не первый раз отправляет сотрудников в простой Фото: Ася Бронникова

Крупнейший пермский производитель фанеры, комбинат «Свеза-Уральский», рискует получить штраф после заявления о приостановлении производства. Ситуацией заинтересовались в инспекции по охране труда. В компанию направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

«Об изменениях трудового договора, а также о причинах, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца», сообщается на сайте трудинспекции. Руководству предприятия также напомнили, что сотрудники должны получить не менее двух третей зарплаты в случае простоя. За нарушение закона компании грозит штраф до 70 тысяч рублей.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что комбинат «Свеза-Уральский» с вечера 1 июня по 6 июня вынужденно приостанавливает производство. В пресс-службе компании изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщили, что это временная мера, нужная для оптимизации процессов и перераспределения объемов поставок на фоне введенных геополитических и экономических ограничений. В этом году предприятие уже не первый раз отправляет сотрудников в вынужденный простой.

«Свеза Уральский» производит фанеру на Пермском фанерном комбинате, который вошел в состав холдинга «Свеза» в 2006 году. Предприятие принадлежит санкт-петербургскому ООО «Свеза-Лес». Всего в холдинг «Свеза» входят семь комбинатов в разных регионах. До ввода санкций продукция компании экспортировалась в 80 стран.

Санкции стали ответом США, а также ряда западных стран на проведение Россией спецоперации на территории Украины, о которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин. Он отмечал, что санкции преследуют цель отменить Россию.