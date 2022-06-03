Журналистка Ксения Собчак выложила в своем telegram-канале новость о конкурсе дояров, который прошел в свердловской колонии-поселении. Собчак оценила креативные кадры в свердловском управлении ФСИН.
«ГУФСИН России по Свердловской области явно обладает креативными кадрами, на этот раз в КП-45 (Камышловский район) был проведен конкурс на лучшего дояра. В непростом поединке сошлись осужденные с участка №1 поселка Восточный и с участка №3 деревни Аксариха», — написала Собчак. Отдельно она подчеркнула, что победителям конкурса вручили пирог от начальника учреждения Дениса Орлова.
Ксения Собчак не первый раз публикует у себя в telegram-канале новости пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области. Ранее журналистка делилась новостью о первоуральских школьниках, которые сделали ростовую куклу сотрудника ФСИН для ведомственного конкурса. Дети признались, что хотели бы стать сотрудниками уголовно-исполнительной системы.
Победительницам конкурса доярок вручили пирог, который испек начальник колонии подполковник Денис Орлов
Журналистка Ксения Собчак выложила в своем telegram-канале новость о конкурсе дояров, который прошел в свердловской колонии-поселении. Собчак оценила креативные кадры в свердловском управлении ФСИН. «ГУФСИН России по Свердловской области явно обладает креативными кадрами, на этот раз в КП-45 (Камышловский район) был проведен конкурс на лучшего дояра. В непростом поединке сошлись осужденные с участка №1 поселка Восточный и с участка №3 деревни Аксариха», — написала Собчак. Отдельно она подчеркнула, что победителям конкурса вручили пирог от начальника учреждения Дениса Орлова. Ксения Собчак не первый раз публикует у себя в telegram-канале новости пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области. Ранее журналистка делилась новостью о первоуральских школьниках, которые сделали ростовую куклу сотрудника ФСИН для ведомственного конкурса. Дети признались, что хотели бы стать сотрудниками уголовно-исполнительной системы.