03 июня 2022

Собчак восхитилась свердловским ГУФСИН после конкурса доярок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Журналистка оподелилась в соцсетях новостью о конкурсе дояров, который провели в свердловской колонии-поселении Фото:

Журналистка Ксения Собчак выложила в своем telegram-канале новость о конкурсе дояров, который прошел в свердловской колонии-поселении. Собчак оценила креативные кадры в свердловском управлении ФСИН.

«ГУФСИН России по Свердловской области явно обладает креативными кадрами, на этот раз в КП-45 (Камышловский район) был проведен конкурс на лучшего дояра. В непростом поединке сошлись осужденные с участка №1 поселка Восточный и с участка №3 деревни Аксариха», — написала Собчак. Отдельно она подчеркнула, что победителям конкурса вручили пирог от начальника учреждения Дениса Орлова.

Ксения Собчак не первый раз публикует у себя в telegram-канале новости пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области. Ранее журналистка делилась новостью о первоуральских школьниках, которые сделали ростовую куклу сотрудника ФСИН для ведомственного конкурса. Дети признались, что хотели бы стать сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

Победительницам конкурса доярок вручили пирог, который испек начальник колонии подполковник Денис Орлов
Фото:

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Журналистка Ксения Собчак выложила в своем telegram-канале новость о конкурсе дояров, который прошел в свердловской колонии-поселении. Собчак оценила креативные кадры в свердловском управлении ФСИН. «ГУФСИН России по Свердловской области явно обладает креативными кадрами, на этот раз в КП-45 (Камышловский район) был проведен конкурс на лучшего дояра. В непростом поединке сошлись осужденные с участка №1 поселка Восточный и с участка №3 деревни Аксариха», — написала Собчак. Отдельно она подчеркнула, что победителям конкурса вручили пирог от начальника учреждения Дениса Орлова. Ксения Собчак не первый раз публикует у себя в telegram-канале новости пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области. Ранее журналистка делилась новостью о первоуральских школьниках, которые сделали ростовую куклу сотрудника ФСИН для ведомственного конкурса. Дети признались, что хотели бы стать сотрудниками уголовно-исполнительной системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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