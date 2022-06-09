Сеть McDonald’s с 10 июня ушла на ребрендинг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть общественного питания McDonald’s закрылась в Екатеринбурге. С 10 июня компания ушла на ребрендинг. По словам сотрудников сети, рестораны в Екатеринбурге откроются 20 июня, по другим данным — 4 июля.

За несколько часов до закрытия екатеринбуржцы буквально атаковали McDonald’s. Люди толпились в больших очередях и долго ждали заказы.

Посетители McDonald’s перед закрытием ресторана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Люди заказывали любимый фаст-фуд, несмотря на работы по закрытию магазина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В полночь 10 июня сотрудники McDonald’s сняли вывески, заменив их на объявления о приостановке работы. «Мы временно останавливаем работу предприятия нашей сети. Обязательно сообщим о возобновлении обслуживания гостей», — говорится на плакате.

Плакат о временном закрытии McDonald’s на Малышева, 124Б Фото: Влад Музафаров © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники McDonald’s признались, что для них закрытие сети стало неожиданностью. «Уход ресторана стал такой же неожиданностью для нас, как и для всех. В последний момент сказали, что с 11-го июня мы не работаем», — рассказала сотрудница корреспонденту URA.RU.

Для нее заведение было местом, куда хотелось возвращаться. Девушка сильно любила свою работу. «Я люблю работу и очень романтизирую, из-за закрытия стало невероятно грустно. Больше не будет всем привычной и любимой буквы „М“. Буду с нетерпением ждать открытия любимого ресторана!», — сообщила девушка.

Сотрудники ресторана на Малышева, 124Б попрощались с любимым местом работы. «McDonald’s, мы тебя любим!», — крикнули экс-работники.

McDonald’s объявила о временной приостановке работы своих ресторанов в РФ с 14 марта из-за проведения спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. После этого 13 марта, екатеринбуржцы скупали еду в ресторанах, однако филиалы в Екатеринбурге остались открытыми. 16 мая американская компания заявила о своем окончательном уходе из РФ, но позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. Руководителем бренда под новым именем стал российский предприниматель Александр Говор. Ему принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. После ребрендинга сеть поменяет названия позиций, но сохранит большую часть ассортимента, персонал также сохранят, передает телеканал 360.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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