Сеть фаст-фуда закрывается из-за ребрендинга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Екатеринбурга заполонили McDonald’s на Малышевой, 124Б за несколько часов до закрытия сети общественного питания. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Перед рестораном много машин, люди приехали, чтобы насладиться оригинальными бургерами уходящего бренда. Внутри — также большие очереди, люди ждут заказы по полчаса», — рассказал корреспондент.

Ранее URA.RU сообщало, что McDonald’s закроется в Екатеринбурге с 10 июня. Сотрудники сети на условиях анонимности сообщили URA.RU, что рестораны закроются примерно на месяц. Это связано с ребредингом — McDonald’s в РФ не будут работать под старым брендом.

Ранее американская компания McDonald’s объявила о временной приостановке работы своих ресторанов в РФ с 14 марта из-за проведения спецоперации Россией на Украине. После этого 13 марта, екатеринбуржцы отправились в рестораны сети для того, чтобы скупать еду, однако филиалы в Екатеринбурге остались открытыми. 16 мая американская компания заявила о своем окончательном уходе из РФ, но позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. В филиалах Екатеринбурга также была названа причина, почему рестораны не закроют.

Фото: Влад Музафаров © URA.RU

Фото: Влад Музафаров © URA.RU