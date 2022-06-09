Стало известно, когда в Екатеринбурге откроются McDonald’s

09 июня 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Рестораны общественного питания McDonald’s, закрывающиеся с 10 июня в Екатеринбурге из-за ребрендинга, откроются 20 июня. Об этом URA.RU сообщили сотрудники ресторана. «Все рестораны должны открыться 20 июня. По крайней мере, так сообщает руководство», — рассказали сотрудники McDonald’s корреспонденту URA.RU. По другой версии, McDonald’s в Екатеринбурге откроются в начале июля. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «McDonald’s закрывают примерно на месяц. Обещают, что мы возобновим работу в 4 июля», — подтвердил источник. Ранее американская компания McDonald’s объявила о временной приостановке работы своих ресторанов в РФ с 14 марта из-за проведения спецоперации Россией на Украине. После этого 13 марта, екатеринбуржцы отправились в рестораны сети для того, чтобы скупать еду, однако филиалы в Екатеринбурге остались открытыми. 16 мая американская компания заявила о своем окончательном уходе из РФ, но позже стало известно, что заведения подвергнутся ребрендингу. С 10 июня рестораны на время прекращают свою работу. Екатеринбуржцы заполонили McDonald’s в последние часы перед закрытием.