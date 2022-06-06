Врач-доброволец вернулся из Донбасса в Екатеринбург

07 июня 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Станислав Киселев из Екатеринбурга два месяца помогал раненным в Донбассе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Врач анестезиолог-реаниматолог Станислав Киселев из Донбасса вернулся в Екатеринбург. Два месяца он в роли волонтера помогал раненым. В Донбасс Станислав отправился 12 марта. Там медик планировал работать до сентября, но вернуться заставило собственное здоровье. Сейчас он проходит реабилитацию. «Я отправился добровольцем лечить раненых. На работе мне приходилось сталкиваться и с огнестрелом, и с ножевыми ранениями, но это все значительно отличается от того, что было в Луганске. Там гораздо более объемные повреждения. Бывало, что приходилось проводить частичные ампутации кистей, голеней», — говорит Киселев. По словам врача, адаптироваться к военным условиям ему помог опыт работы в скорой помощи. «Я сопровождал добровольцев с опытом нахождения в горячих точках. В Луганске приходилось лечить не только военных, но и местных жителей. Бывало, что пенсионеры приходили с жалобами на давление и другие хронические болезни», — рассказал Киселев Е1. На немногочисленных фото из Донбасса, которые врач опубликовал на своей странице в соцсети, на его форме не видно красного креста. «Там целенаправленно убивают, уничтожают. Не людей, а живую силу. К сожалению, при этом не руководствуются ни моральными, ни этическими правилами. К сожалению реалии такие, что красный крест — метка для снайпера. На первом месте офицер, на втором пулеметчик, а на третьем медик. Снайперы очень любят их [медиков] „убирать“», — отметил Станислав. Ранее URA.RU писало, что кардиолог Денис Комков вернулся из Мариуполя в Надым. Там врач помогал восстанавливать работу терапевтического отделения городской больницы. Комков имеет трудовой стаж порядка 15 лет. Начинал свою карьеру кардиолог с работы в скорой помощи. О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ объявил 24 февраля. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. По его итогам, был существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Задачей второго этапа является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Врач анестезиолог-реаниматолог Станислав Киселев из Донбасса вернулся в Екатеринбург. Два месяца он в роли волонтера помогал раненым. В Донбасс Станислав отправился 12 марта. Там медик планировал работать до сентября, но вернуться заставило собственное здоровье. Сейчас он проходит реабилитацию. «Я отправился добровольцем лечить раненых. На работе мне приходилось сталкиваться и с огнестрелом, и с ножевыми ранениями, но это все значительно отличается от того, что было в Луганске. Там гораздо более объемные повреждения. Бывало, что приходилось проводить частичные ампутации кистей, голеней», — говорит Киселев. По словам врача, адаптироваться к военным условиям ему помог опыт работы в скорой помощи. «Я сопровождал добровольцев с опытом нахождения в горячих точках. В Луганске приходилось лечить не только военных, но и местных жителей. Бывало, что пенсионеры приходили с жалобами на давление и другие хронические болезни», — рассказал Киселев Е1. На немногочисленных фото из Донбасса, которые врач опубликовал на своей странице в соцсети, на его форме не видно красного креста. «Там целенаправленно убивают, уничтожают. Не людей, а живую силу. К сожалению, при этом не руководствуются ни моральными, ни этическими правилами. К сожалению реалии такие, что красный крест — метка для снайпера. На первом месте офицер, на втором пулеметчик, а на третьем медик. Снайперы очень любят их [медиков] „убирать“», — отметил Станислав. Ранее URA.RU писало, что кардиолог Денис Комков вернулся из Мариуполя в Надым. Там врач помогал восстанавливать работу терапевтического отделения городской больницы. Комков имеет трудовой стаж порядка 15 лет. Начинал свою карьеру кардиолог с работы в скорой помощи. О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ объявил 24 февраля. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. По его итогам, был существенно снижен боевой потенциал вооруженных сил Украины. Задачей второго этапа является установка полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.