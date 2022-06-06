На Екатеринбург сегодня днем, 7 июня, обрушился мощный ураган. Сильный ветер вырывал деревья с корнем. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«На улице Толмачева дерево вырвало с корнем. Оно упало и повредило чей-то автомобиль», — сообщил читатель Игорь.
По словам другого собеседника агентства Владимира, из-за поврежденных деревьев нарушено движение автомобилей. «Шел на работу по улице Толмачева, что в Екатеринбурге. Автомобилисты, оказавшиеся на дороге в момент, когда город накрыло дождем, останавливали машины, потому что ехать было страшно. Машины двигались медленно», — отметил он.
Ранее URA.RU писало, что температура воздуха резко снизится до минусовых отметок в Свердловской области 4 июня и продержится до 6 июня. По данным специалистов, в ночь с 3 на 4 июня в Свердловской области похолодает до -2. Аналогичная температура воздуха прогнозируется и на следующую — с 4 на 5 июня от 0 до -2 градусов. Ночь с 5-го на 6-е выдастся теплее, температура поднимется до 6 градусов тепла.
На Екатеринбург сегодня днем, 7 июня, обрушился мощный ураган. Сильный ветер вырывал деревья с корнем. Об этом рассказали читатели URA.RU. «На улице Толмачева дерево вырвало с корнем. Оно упало и повредило чей-то автомобиль», — сообщил читатель Игорь. По словам другого собеседника агентства Владимира, из-за поврежденных деревьев нарушено движение автомобилей. «Шел на работу по улице Толмачева, что в Екатеринбурге. Автомобилисты, оказавшиеся на дороге в момент, когда город накрыло дождем, останавливали машины, потому что ехать было страшно. Машины двигались медленно», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что температура воздуха резко снизится до минусовых отметок в Свердловской области 4 июня и продержится до 6 июня. По данным специалистов, в ночь с 3 на 4 июня в Свердловской области похолодает до -2. Аналогичная температура воздуха прогнозируется и на следующую — с 4 на 5 июня от 0 до -2 градусов. Ночь с 5-го на 6-е выдастся теплее, температура поднимется до 6 градусов тепла.