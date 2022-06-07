Безруков признался, что его отец ночевал на свердловском вокзале. Видео

08 июня 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

Сергей Безруков приехал в Екатеринбург с гастролями и дал большое интервью URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актер Виталий Безруков, отец Сергея Безрукова, после того, как провалился на вступительных экзаменах на юриста в Екатеринбурге, отказался возвращаться домой в Нижний Новгород и остался ночевать на вокзале. Именно здесь произошла судьбоносная встреча — с сотрудниками Свердловского драматического театра. Об этом Сергей Безруков рассказал в интервью URA.RU. «Мой отец в 16 лет закончил школу в Горьком (ныне Нижний Новгород) и приехал в Екатеринбург поступать на юрфак. Провалился. Хорошо, что провалился, не было бы тогда артиста Сергея Безрукова. А он очень гордый, возвращаться назад не стал, поэтому ночевал на вокзале. И это реальный факт: он увидел, как Свердловская драма разгружает декорации. Он стоял зачарованный на платформе, видел, как деревья появляются из вагонов», — поделился Безруков. К юноше подошел заместитель монтировочного цеха со словами: «Чего стоишь-то, помоги!». Молодой человек помог, а затем его довезли до театра. Он устроился работать монтировщиком, учил роли и однажды заменил заболевшего артиста. «И когда увидели [его выступление], то посоветовали заниматься актерским мастерством. И он стал заниматься при театральной студии в Свердловской драме», — вспоминает актер. Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на гастроли. Во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Актер Виталий Безруков, отец Сергея Безрукова, после того, как провалился на вступительных экзаменах на юриста в Екатеринбурге, отказался возвращаться домой в Нижний Новгород и остался ночевать на вокзале. Именно здесь произошла судьбоносная встреча — с сотрудниками Свердловского драматического театра. Об этом Сергей Безруков рассказал в интервью URA.RU. «Мой отец в 16 лет закончил школу в Горьком (ныне Нижний Новгород) и приехал в Екатеринбург поступать на юрфак. Провалился. Хорошо, что провалился, не было бы тогда артиста Сергея Безрукова. А он очень гордый, возвращаться назад не стал, поэтому ночевал на вокзале. И это реальный факт: он увидел, как Свердловская драма разгружает декорации. Он стоял зачарованный на платформе, видел, как деревья появляются из вагонов», — поделился Безруков. К юноше подошел заместитель монтировочного цеха со словами: «Чего стоишь-то, помоги!». Молодой человек помог, а затем его довезли до театра. Он устроился работать монтировщиком, учил роли и однажды заменил заболевшего артиста. «И когда увидели [его выступление], то посоветовали заниматься актерским мастерством. И он стал заниматься при театральной студии в Свердловской драме», — вспоминает актер. Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на гастроли. Во Дворце молодежи покажут его постановку «Дядя Ваня». Также Безруков провел прослушивание среди актеров для отбора в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).