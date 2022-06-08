Авиакомпания S7 заморозила проект лоукостера Citrus

08 июня 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

S7 отказалась от работе над новым лоукостером Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российская авиакомпания S7 замораживает собственный лоукостер Citrus. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — рассказали ТАСС в компании. Там отметили, что дальнейшее решение о работе лоукостера будет принято к концу года. При этом команда, занимающаяся проектом Citrus, продолжит работу в холдинге в полном составе. Сейчас в России только один лоукостер — это «Победа», входящая в группу «Аэрофлота». В июле прошлого года российская авиакомпания S7 Group объявила о создании лоукостера. Он выпускался под брендом Citrus. Летать лоукостер должен был в основном между регионами России. В парк нового перевозчика должны были войти исключительно самолеты A320neo. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Российская авиакомпания S7 замораживает собственный лоукостер Citrus. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. «В текущих обстоятельствах S7 Group замораживает проект лоукостера Citrus. В 2022 году поставки необходимых для запуска лоукостера самолетов не состоятся, поэтому развитие авиакомпании с такой бизнес-моделью сейчас, к сожалению, невозможно», — рассказали ТАСС в компании. Там отметили, что дальнейшее решение о работе лоукостера будет принято к концу года. При этом команда, занимающаяся проектом Citrus, продолжит работу в холдинге в полном составе. Сейчас в России только один лоукостер — это «Победа», входящая в группу «Аэрофлота». В июле прошлого года российская авиакомпания S7 Group объявила о создании лоукостера. Он выпускался под брендом Citrus. Летать лоукостер должен был в основном между регионами России. В парк нового перевозчика должны были войти исключительно самолеты A320neo.