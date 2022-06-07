Пермские власти пообещали до конца года построить мост

После ввода нового моста старый закроют на ремонт Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Движение по новому Чусовскому мосту в Пермском крае будет запущено в ноябре 2022 года. Об этом в ходе прямого эфира в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте» 8 июня рассказал министр транспорта региона Андрей Алякринский. Сразу после этого старый мост закроют на реконструкцию.

«Стыковка с правым берегом должна произойти в третьей декаде августа. И по планам перезапуск движения со старого на новый мост будет осенью. Планируем, что в ноябре движение по новому мосту должно быть запущено», — сказал Алякринский. До конца года будут сданы развязки и наземные переходы.

После этого, по его словам, действующий мост будет перекрыт. Планируется его разбор и капитальный ремонт, который продлится до 2024 года. Строительство Чусовского моста идет с серьезным отставанием от сроков. Новое транспортное сооружение предполагалось ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.