ТАСС: боец ВСУ признался в расстреле мирного населения Мариуполя

09 июня 2022 в 03:00 Размер текста - 17 +

Анатолий Перец доложил, что такой приказ поступил от полковника Евгения Бова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Морской пехотинец 36-й бригады ВСУ Анатолий Перец признался в расстреле мирного населения в Мариуполе. Об этом доложил адвокат украинского военнослужащего Игорь Вагин. «Мой подзащитный, Перец Анатолий Витальевич, в ходе проведения с ним следственных действий заявил, что признает себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских из АКС-74М, которое было выдано капитаном Сергеем Николаенко», — передает ТАСС слова адвоката 25-летнего солдата. Из показаний Перца следует, что 26 февраля ему поступил приказ выдвинуться в район магазина в Мариуполе и «отработать по мирным людям». «У ангара возле магазина мы заметили шесть человек гражданских», — рассказал военный. На этого от полковника Евгения Бова (позывной Черчилль) был получен ответ «в живых не оставлять». «Мы отработали из стрелкового оружия, автоматов АКС-74М калибром 5,45 мм. Я целился в грудную клетку. Не видел, куда попадал. Люди упали», — резюмировал Перец. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России назвал это вынужденным решением. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 16 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Морской пехотинец 36-й бригады ВСУ Анатолий Перец признался в расстреле мирного населения в Мариуполе. Об этом доложил адвокат украинского военнослужащего Игорь Вагин. «Мой подзащитный, Перец Анатолий Витальевич, в ходе проведения с ним следственных действий заявил, что признает себя виновным в том, что 26 февраля, выполняя приказ командира батальона подполковника Евгения Бовы, застрелил в Мариуполе двух гражданских из АКС-74М, которое было выдано капитаном Сергеем Николаенко», — передает ТАСС слова адвоката 25-летнего солдата. Из показаний Перца следует, что 26 февраля ему поступил приказ выдвинуться в район магазина в Мариуполе и «отработать по мирным людям». «У ангара возле магазина мы заметили шесть человек гражданских», — рассказал военный. На этого от полковника Евгения Бова (позывной Черчилль) был получен ответ «в живых не оставлять». «Мы отработали из стрелкового оружия, автоматов АКС-74М калибром 5,45 мм. Я целился в грудную клетку. Не видел, куда попадал. Люди упали», — резюмировал Перец. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России назвал это вынужденным решением. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 16 апреля в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя.